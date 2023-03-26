Kayseri'de Ramazan'da hurma satışları arttı

Kayseri'de kuruyemişçilik yapan Ahmet Duran Ertunç, hurmanın her zaman satılan bir ürün olduğunu ancak Ramazan'ın gelmesiyle satışların daha da arttığını söyledi.

PAYLAŞ
  • 26.03.2023 11:51
  • Güncelleme: 26.03.2023 12:20
  • 82
Kayseri'de Ramazan'da hurma satışları arttı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de kuruyemişçilik yapan Ahmet Duran Ertunç, hurmanın her zaman satılan bir ürün olduğunu ancak Ramazan’ın gelmesiyle satışların daha da arttığını söyledi.

En iyi hurmanın Medine hurması olduğunu ve kilosunun 180 TL’ye satıldığını ifade eden Ahmet Duran Ertunç, “Ramazan’da iftarı hurma ile açmak sünnettir. En iyi hurma Medine hurması olur. Bu hurmanın kilosunu 180 TL’ye satıyoruz. Normal kalitede olanını da 120 TL’ye satıyoruz. O hurmada hafiften bir kabuk atma olur. Ancak yine baktığımızda en iyi hurma Medine hurmasıdır. Kudüs hurması var. O da bayağı dolgun bir hurmadır. Onun kilosunu 200 TL’ye satıyoruz. İran hurması da çok kaliteli bir hurma, onun da paketini 30 TL’ye satıyoruz. O pakette yaklaşık yarım kilo kadar geliyor. O hurmamız da en çok tercih edilen ürünlerimizdendir. Ramazan’da en çok satılan ürünlerin başında hurma, kayısı ve üzüm geliyor. Hurmada da insanların bütçesine göre hurmalarımız var. Tanesi 50 kuruşa gelen hurmamız da var, 5 TL’ye gelen hurmamız da var. İran hurmasının tanesi yaklaşık 50 kuruşa geliyor. Önceden direkt kilo usulü satış yapıyorduk ama artık tane de satıyoruz” şeklinde konuştu.

Ramazan’ın gelmesiyle hurma satışlarının yükseldiğini söyleyen Ertunç, sözlerine şöyle devam etti:

“En ucuz hurmamız 50-60 TL, onun altında hurmalar da var ancak çok besleyici özelliği olan hurmalar değil. Vatandaşlarımızın hurmaya ilgisi var. Hurma her zaman satılan bir ürün ama Ramazan’da daha çok satılıyor. Biz satışlardan memnunuz. Vatandaşlarımız hurmalarını bildikleri yerden alsınlar. Marketlerde de iyi hurmalar satılıyor ama bizim buradakiler daha taze oluyor, daha kaliteli oluyor. Özellikle şehir merkezinden alırlarsa daha iyisini alırlar. Yoksa dışarıda duyduğumuz hileli hurma satışları oluyor. Onları tercih etmesinler.”

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Baraj kıyısındaki köy, sular çekilince ortaya çıktı

Baraj kıyısındaki köy, sular çekilince ortaya çıktı

Başkan Yalçın: 'Kütüphaneler medeniyet inşasının basamaklarıdır'

Başkan Yalçın: 'Kütüphaneler medeniyet inşasının basamaklarıdır'

Çolakbayrakdar çifti, iftarda depremzede ailenin misafiri oldu

Çolakbayrakdar çifti, iftarda depremzede ailenin misafiri oldu

AK Parti'den temayül listelerine yalanlama

AK Parti’den temayül listelerine yalanlama

Kayseri'de ayakları bağlı 2 köpek ölüsü bulundu

Kayseri'de ayakları bağlı 2 köpek ölüsü bulundu

Maddi hasarlı trafik kazasına araç yan yattı

Maddi hasarlı trafik kazasına araç yan yattı

Çok Okunanlar
1
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

2
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

3
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

4
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

5
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

6
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İYİ Parti'de Kayseri'den 47 kişi aday adaylığı için başvuru yaptı

İYİ Parti'de Kayseri'den 47 kişi aday adaylığı için başvuru yaptı

Melikgazi'den arıcılık ekonomisine destek

Melikgazi'den arıcılık ekonomisine destek

DAHA FAZLA
Ramazanda tahine talep arttı

Ramazanda tahine talep arttı

Vekil Ataş, yeniden aday adayı

Vekil Ataş, yeniden aday adayı

Tomarza Zekiye Canpolat İlkokulu Folklor Yarışmasında Birinci Oldu

Tomarza Zekiye Canpolat İlkokulu Folklor Yarışmasında Birinci Oldu

Kayseri'de Ramazan'da hurma satışları arttı

Kayseri'de Ramazan'da hurma satışları arttı

Vali Çiçek'ten Başkan Büyükkılıç ve Kayseri'ye teşekkür

Vali Çiçek’ten Başkan Büyükkılıç ve Kayseri’ye teşekkür