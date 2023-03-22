Kayseri'de Ramazan'da lokantalara zam yok

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Ramazan'da esnafın vatandaşlar için 1 ay fedakarlık yapmasını istediklerini söyleyerek, 'Bu sıkıntılı süreçte Ramazan boyunca fiyat geçişi yapmayacağız' dedi.

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  • 22.03.2023 10:02
  • Güncelleme: 22.03.2023 10:30
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Kayseri'de Ramazan'da lokantalara zam yok
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Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Ramazan’da esnafın vatandaşlar için 1 ay fedakarlık yapmasını istediklerini söyleyerek, “Bu sıkıntılı süreçte Ramazan boyunca fiyat geçişi yapmayacağız” dedi.

Ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini ve bu süreçte de esnafın fedakarlık yapması gerektiğini söyleyen Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Altan Aydemir, “Öncelikle Ramazan Ayı’nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bizler daha önceden açıklamalarda bulunmuştuk. Ramazan boyunca fiyat geçişi yapmadık. Lokantacılar ve pastacılar olarak fiyatlarımıza zam yapmadık ve yapmayacağız da. Biliyorsunuz ki ülke olarak çok sıkıntılı ve zor bir süreçten geçiyoruz. Hem manevi olarak hem de esnafımızın 1 ay fedakarlık yapmasını arzu ediyoruz. Çünkü Ramazan Ayı mübarek bir ay ve herkesin de manevi duygularının olduğu bir ay olduğunu hepimiz biliyoruz. Onun için de biz Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası esnafı olarak fiyat tarifemizi değiştirmedik Ramazan sonuna kadar” dedi.

“Ramazan’da fix menü uygulaması kaldırılmalı”

Başkan Aydemir, israfın ve zararın önüne geçilebilmesi için lokantalarda fix menü uygulamasının kaldırılması gerektiğini söyleyerek, “Üyelerimizden de bir arzumuz var, Ramazan iftar menülerinde fix menü ya da toplu yemek gibi uygulamalar yapılıyor. Biz bunun yapılmamasını rica ediyoruz. Çünkü hem israfı önlemiş oluruz bu şekilde hem de kişi tükettiği ürünün parasını ödesin. Hem esnafımız zarar etmesin hem de vatandaşımız Ramazan Ayı’nda işletmelerimizi sıkça ziyaret etmiş olsun. Bunun için fix menü uygulamasını kaldırmalarını önemle rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

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İHA

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