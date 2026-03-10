Kayseri'de Ramazan'da Manevi Yolculuk: Kutsal Emanetler Sergisi

Saç-ı Şerif ve Sakal-ı Şerif Kayseri’de

Serginin en çok merak edilen bölümlerinden biri, Hz. Muhammed’e (S.A.V.) ait Saç-ı Şerif, Sakal-ı Şerif ve Zıbın-ı Şerif olacak. Müslümanlar için hasret ve muhabbet vesilesi olan bu mübarek emanetler, Ramazan’ın manevi iklimini Kayseri’de zirveye taşıyacak.

Kâbe ve Ravza’nın Kokusu

Yıllarca Kâbe-i Muazzama’yı ve Ravza-i Mutahhara’yı süsleyen, dualarla bezeli örtüler de sergide yer alacak. Ziyaretçiler, kutsal toprakların huzurunu ve kokusunu Kayseri’de hissetme imkânı bulacak.

99 Eserlik Özel Koleksiyon

Toplam 99 eserin bulunduğu seçki, Esmaül Hüsna’daki 99 güzel isme ithafen hazırlandı. Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, serginin ücretsiz olduğunu belirterek genç yaşlı herkesi bu manevi yolculuğa davet etti.

Açılış 15 Mart’ta

Sergi, 15 Mart günü saat 14.00’te kapılarını açacak ve üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.