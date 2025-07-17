Kayseri'de Ramazan Deresi Taşkın Kontrol Projesi İçin İhale Süreci Tamamlandı

Proje, Cırgalan Mahallesi Harikalar Diyarı'ndan başlayarak Erkilet Havalimanı'na kadar uzanan 8 bin 300 metrelik bir güzergâhı kapsıyor. Bu güzergâh boyunca gerçekleştirilecek ıslah çalışmaları, özellikle Mimarsinan Şirintepe, Bahçelievler, Cırgalan, Beyazşehir ve Ahi Evran gibi bölgelerde uzun yıllardır yaşanan su baskını problemlerine kalıcı çözümler sunmayı amaçlıyor.

İhale Süreci ve Yatırım Maliyeti

DSİ Kayseri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından 16 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen ihale, yaklaşık maliyeti 689 milyon 305 bin TL olan dev bir yatırımı içeriyor. Bu yatırım, Kayseri'nin altyapı direncini önemli ölçüde güçlendirecek.

Kamulaştırma Çalışmaları

Projeye ilişkin kamulaştırma çalışmaları Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından yürütülüyor. 65 milyon TL maliyetle gerçekleştirilen bu işlemlerle, güzergâh üzerindeki mülkiyet sorunları çözüme kavuşturuldu ve imar planı tadilatı tamamlandı. Bu sayede projenin ihale edilerek yapımına başlanması mümkün hale geldi.

İklim Değişikliği ile Mücadele

Proje, iklim değişikliği ile artan ani yağışlar ve su baskınlarına karşı dirençli bir altyapı oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Kayseri'nin altyapı güvenliğini güçlendirmek için ilgili tüm kurumlarla koordineli bir çalışma yürütülüyor. Projenin, Kayseri halkı için hayırlı olması temenni ediliyor.