Kayseri'de Ramazan'ın ilk teravih namazı kılındı
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk teravih namazı bu akşam 19.43'te kılındı. Kayseri'de teravih namazı Kayseri'nin 720'li yıllardan kalma ilk mescidi olan Battal Mescidi ile beraber 500'ü aşkın camide kılındı.
On bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk teravih namazı bu akşam 19.43’te okunan yatsı ezanı ile birlikte kılındı. Bugün saat 05.56’da okunacak sabah ezanıyla niyet edilecek olan oruç, akşam saat 18.26’da okunacak akşam ezanıyla birlikte iftar sevincine dönüşecek.