Kayseri'de Ramazan Renk ve Işık Şöleni ile Karşılandı

Her yıl, Ramazan’ın atmosferini yansıtan ışıklandırma ve süslemeleriyle şehri donatan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Ramazan öncesi kentin merkezindeki camiler ile caddelerin ışıklandırma bakım onarımını yaptı, huzur ayına uygun olarak şehri aydınlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde, Bürüngüz Camii’nin ışıklandırma bakımları yapıldı, mahya düzenlendi, diğer taraftan tarihi Kayseri Kalesi ışıklandırılarak, Ramazan’a hazırlandı ve Camikebir ile Hunat Camii ve Medresesi’nin ışıklandırma bakım onarımı ile cadde direk motifli LED’lerinin bakım onarımı da gerçekleştirildi.

Kale surlarına yansıtılan ışıklandırma beraberinde Türk bayrağı ile birlikte ‘hoş geldin 11 ayın sultanı Ramazan’ yazısını da yansıtan Büyükşehir, huzur ayı Ramazan’ı ışıklar ve renklerle karşılıyor.

Üç adet lazer projeksiyon cihazıyla yansıtma yapılan Kayseri Kalesi surları, Ramazan boyunca görenleri büyüleyecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, İstasyon Caddesi’nden başlayıp Yoğunburç Alaca Kümbete, Sivas Bulvarı Kayseri Forum AVM önünden başlayıp Düvenönü başına kadar olan alanda karşılıklı toplamda 240 adet motifli LED figürler hazır hale getirildi. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 84 adet ve toplamda 324 adet motif desenin bakım ve onarımı büyük bir titizlikte yapıldı. Öte yandan Camikebir etrafında bulunan 35 adet wallwasher 20 adet LED projektör kubbe aydınlatma bakım onarımı yapıldı, Hunat Cami ve Hunat Medresesi’nde bulunan 200 wallwasher ve 50 adet LED projektör bakım onarımı gerçekleştirildi. Ayrıca Hunat ve Ok Burcu bölgesindeki 34 adet direk tipi aydınlatmanın bakım onarımı da yapılırken, Bürüngüz Camii üzerinde bulunan 49 adet LED projektör ve mahya bakım onarımı da tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri diğer taraftan, Kayseri Kale surları etrafında bulunan 110 adet armatür bakım onarımını ve Cumhuriyet Meydanı bölgesi ve Kadınlar Çarşısı tarafında bulunan 42 direk tipi aydınlatma sistemlerinin bakım onarımı da gerçekleştirildi.