Kayseri'de Ramazan Zamlarının Ayak Sesi: Pide Fiyatları Belirlendi
Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) gerçekleştirilen Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda, Ramazan ayı için satılacak pide fiyatları onaylandı. Fırıncılar Odası tarafından belirlenen fiyatlar, bu yılki Ramazan pidesi alacaklar için önemli bir bilgi sunuyor.
Onaylanan Pide Fiyatları
Toplantıda alınan karara göre, Ramazan pidesi fiyatları şu şekilde belirlendi:
- Sade pide: 14 TL
- Çifte sade pide: 28 TL
- Susamlı pide: 35 TL
- Susamlı yumurtalı pide: 45 TL
Bu fiyatlarla birlikte, Kayseri'de Ramazan ayının gelmesiyle birlikte pide alacak vatandaşlar, yeni fiyatlarla karşılaşacak. Fırıncılar Odası’nın belirlediği bu fiyatlar, yerel fırınlarda Ramazan pidesi almak isteyenler için geçerli olacak.