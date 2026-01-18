Kayseri'de Rast Faslı Büyüledi: 28 Eserle Sanatseverlere Unutulmaz Gece

Şef Burhan Surluev yönetiminde sahneye çıkan 60 kişilik koro, 10 sazende ve 10 solist, klasik fasıl geleneğinden solo eserlere, potporiden seçkin şarkılara uzanan geniş bir repertuvarla toplam 28 eser seslendirdi. Yağışlı kış şartlarına rağmen salonu dolduran izleyiciler, Türk Sanat Müziği’nin eşsiz tınılarıyla büyülendi.

Konserin sonunda söz alan Şef Surluev, kendilerini yalnız bırakmayan sanatseverlere teşekkür etti.

Protokol de salondaydı

Geceye Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Başkan Büyükkılıç, sanatın şehir için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, “Kültür olmadan olmaz, sanat olmadan olmaz. Biz birlikte bir aileyiz” dedi. Ayrıca Kayseri’nin Türk Dünyası Kültür Başkenti olması temennisinde bulunarak, sanatçılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.