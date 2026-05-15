  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Raylı Sistem Hatları İçin Doğa Dostu Düzenlemeler

Kayseri'de Raylı Sistem Hatları İçin Doğa Dostu Düzenlemeler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ve estetik bir şehir yaratma hedefi doğrultusunda raylı sistem tramvay hatları boyunca peyzaj çalışmalarına devam ediyor. 2026 sezonunda, toplamda 8 bin 750 adet süs bitkisi toprakla buluşturuldu.

Kayseri'de Raylı Sistem Hatları İçin Doğa Dostu Düzenlemeler

Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem tramvay hatlarındaki peyzaj ve yenileme çalışmalarıyla hem şehir güvenliğine hem de doğal dengeye katkı sağlamayı amaçlıyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, tramvay hatlarında çit işlevi gören ligustrum (kurtbağrı) süs bitkilerini titizlikle kontrol ediyor. Ekolojik ömrünü tamamlayan, kış şartlarından olumsuz etkilenen veya trafik kazaları sonucu zarar gören bitkiler sökülerek, yerlerine yeni ligustrum bitkileri dikiliyor. Bu sayede yeşil dokunun sürekliliği sağlanıyor.

Ekipler, çalışmaları güvenli bir şekilde yürütmek için gerekli tüm önlemleri alıyor. Bu yaklaşım, hem ulaşım güvenliğini korurken hem de bakım ve yenileme işlemlerinin kesintisiz sürdürülmesine olanak tanıyor. 2026 sezonu boyunca gerçekleştirilen çalışmaların program dâhilinde devam ettiği bildiriliyor.

Yapılan peyzaj düzenlemeleri, raylı sistem hatlarında güvenliği artırmayı, çevresel sürdürülebilirliği desteklemeyi ve kent estetiğini güçlendirmeyi hedefliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha yeşil, düzenli ve yaşanabilir bir şehirde yaşamalarını sağlamak amacıyla çevre odaklı yatırımlarını sürdürüyor.

Yetkililer, kent estetiğini ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların titizlikle devam edeceğini belirterek, bu süreçte oluşabilecek geçici rahatsızlıklar için vatandaşlardan anlayış beklediklerini ifade etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Vali Çiçek, 'En dezavantajlı mahallelerde bile her yerde olacağız'
Vali Çiçek, “En dezavantajlı mahallelerde bile her yerde olacağız”
Başkan Akın:'Vatandaşlarımızı ilaçsız bırakmamaya gayret gösteriyoruz'
Başkan Akın:”Vatandaşlarımızı ilaçsız bırakmamaya gayret gösteriyoruz”
'Her kene hastalık taşımaz ama korunma yöntemlerini bilmemizde fayda var'
“Her kene hastalık taşımaz ama korunma yöntemlerini bilmemizde fayda var”
Başkan Palancıoğlu, 'Tüm muhtarlarımızı Çanakkale'ye götürmeyi hedefliyoruz'
Başkan Palancıoğlu, “Tüm muhtarlarımızı Çanakkale’ye götürmeyi hedefliyoruz”
ERVA Spor Okulları'nın 69'ncusu Eczacı Odası ERVA Spor Kulübü açıldı ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
ERVA Spor Okulları’nın 69’ncusu Eczacı Odası ERVA Spor Kulübü açıldı ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayseri'de kamyonla çarpışan otomobil tramvay yoluna girdi: 1 yaralı
Kayseri’de kamyonla çarpışan otomobil tramvay yoluna girdi: 1 yaralı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!