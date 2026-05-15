Kayseri'de Raylı Sistem Hatları İçin Doğa Dostu Düzenlemeler

Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem tramvay hatlarındaki peyzaj ve yenileme çalışmalarıyla hem şehir güvenliğine hem de doğal dengeye katkı sağlamayı amaçlıyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, tramvay hatlarında çit işlevi gören ligustrum (kurtbağrı) süs bitkilerini titizlikle kontrol ediyor. Ekolojik ömrünü tamamlayan, kış şartlarından olumsuz etkilenen veya trafik kazaları sonucu zarar gören bitkiler sökülerek, yerlerine yeni ligustrum bitkileri dikiliyor. Bu sayede yeşil dokunun sürekliliği sağlanıyor.

Ekipler, çalışmaları güvenli bir şekilde yürütmek için gerekli tüm önlemleri alıyor. Bu yaklaşım, hem ulaşım güvenliğini korurken hem de bakım ve yenileme işlemlerinin kesintisiz sürdürülmesine olanak tanıyor. 2026 sezonu boyunca gerçekleştirilen çalışmaların program dâhilinde devam ettiği bildiriliyor.

Yapılan peyzaj düzenlemeleri, raylı sistem hatlarında güvenliği artırmayı, çevresel sürdürülebilirliği desteklemeyi ve kent estetiğini güçlendirmeyi hedefliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha yeşil, düzenli ve yaşanabilir bir şehirde yaşamalarını sağlamak amacıyla çevre odaklı yatırımlarını sürdürüyor.

Yetkililer, kent estetiğini ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların titizlikle devam edeceğini belirterek, bu süreçte oluşabilecek geçici rahatsızlıklar için vatandaşlardan anlayış beklediklerini ifade etti.