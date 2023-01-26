Kayseri'de Regaip Kandili'nde camiler doldu

Kayseri'de üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde vatandaşlar ibadet etmek için camilere koştu.

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  • 26.01.2023 21:03
  • Güncelleme: 27.01.2023 02:30
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Kayseri'de Regaip Kandili'nde camiler doldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili’nde vatandaşlar ibadet etmek için camilere koştu.

Büyük, küçük, yaşlı, genç her yaştan insan Regaip Kandili’nde ibadet etmek için camilere akın etti. Regaip Kandili’nde Kayserili vatandaşlar başta Hunat Camii, Cami Kebir, Bürüngüz Cami, Gülük Cami, Hacı Kılıç Camii, Kurşunlu Cami ve Hulusi Akar Camii olmak üzere birçok camide dua etmek için ellerini semaya açtı. Regaip Kandili’nde ibadet etmek için Hulusi Akar Camii’ne gelen Fikret Barbaros, “Böyle özel günlerimizde Hulusi Akar Camii’ne geliyoruz. Allah belediyemizden razı olsun. Çok güzel bir cami yaptılar. Rabbim bütün Müslümanların Regaip Kandili’ni mübarek etsin. Rabbim bizi Ramazan ayına kavuştursun. Kimin ne isteği ve dileği varsa rabbim kabul etsin. Ailecek ibadet etmeye geldik” ifadelerini kullandı.

İbadet etmek için camiye gelen vatandaşlardan Arif Kabadayı da, “Öncelikle tüm Müslüman aleminin kandilini kutluyorum. Allah’ım her sene bu günleri görmeyi nasip eylesin. Öncelikle tabi ki Ramazan ayına da kavuşmayı nasip eylesin. Biz de camiye çocuklarımızla geldik. Bugün inşallah ibadet etmeye geldik. Biz de dua edeceğiz” şeklinde konuştu.

Camiye gelen vatandaşlara hayırseverler tarafından tatlı, lokum, su ve meyve suyu dağıtıldı.

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İHA

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