Kayseri'de resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 604 bin 784 oy atıldı

Kayseri'de resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 604 bin 784, Kemal Kılıçdaroğlu'na ise 285 bin 990 oy atıldı.

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  • 29.05.2023 15:47
  • Güncelleme: 29.05.2023 16:34
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Kayseri'de resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 604 bin 784 oy atıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 604 bin 784, Kemal Kılıçdaroğlu’na ise 285 bin 990 oy atıldı.

Cumhurbaşkanlığı 2 tur seçimlerinde Kayseri’de resmi olmayan sonuçlara göre 890 bin 774 oy kullanıldı. Kullanılan bu oyların 604 bin 784’ü Recep Tayyip Erdoğan’a verilirken, Kemal Kılıçdaroğlu’na ise 285 bin 990 oy atıldı. İlçelerde resmi olmayan sonuçlar şu şekilde:

“Akkışla: Recep Tayyip Erdoğan: 2 bin 245, Kemal Kılıçdaroğlu: bin 642

Bünyan: Recep Tayyip Erdoğan: 12 bin 191, Kemal Kılıçdaroğlu: 4 bin 838

Develi: Recep Tayyip Erdoğan: 32 bin 931, Kemal Kılıçdaroğlu: 9 bin 738

Felahiye: Recep Tayyip Erdoğan: 2 bin 235, Kemal Kılıçdaroğlu: bin 181

Hacılar: Recep Tayyip Erdoğan: 7 bin 203, Kemal Kılıçdaroğlu: bin 611

İncesu: Recep Tayyip Erdoğan: 13 bin 559, Kemal Kılıçdaroğlu: 5 bin 9

Kocasinan: Recep Tayyip Erdoğan: 169 bin 208, Kemal Kılıçdaroğlu: 82 bin 579

Melikgazi: Recep Tayyip Erdoğan: 248 bin 535, Kemal Kılıçdaroğlu: 115 bin 188

Özvatan: Recep Tayyip Erdoğan: 2 bin 51, Kemal Kılıçdaroğlu: 664

Pınarbaşı: Recep Tayyip Erdoğan: 8 bin 332, Kemal Kılıçdaroğlu: 5 bin 201

Sarıoğlan: Recep Tayyip Erdoğan: 6 bin 9, Kemal Kılıçdaroğlu: 2 bin 822

Sarız: Recep Tayyip Erdoğan: 3 bin 666, Kemal Kılıçdaroğlu: 2 bin 680

Talas: Recep Tayyip Erdoğan: 59 bin 41, Kemal Kılıçdaroğlu: 41 bin 964

Tomarza: Recep Tayyip Erdoğan: 10 bin 648, Kemal Kılıçdaroğlu: 3 bin 314

Yahyalı: Recep Tayyip Erdoğan: 19 bin 838, Kemal Kılıçdaroğlu: 3 bin 925

Yeşilhisar: Recep Tayyip Erdoğan: 7 bin 92, Kemal Kılıçdaroğlu: 3 bin 634”

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İHA

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