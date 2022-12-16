Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah bulunduran 3 kişi gözaltına alınırken, 1944 yapımı Sovyet menşeili uzun namlulu otomatik tüfek ele geçirildi.

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  • 16.12.2022 22:24
  • Güncelleme: 17.12.2022 10:44
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Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah bulunduran 3 kişi gözaltına alınırken, 1944 yapımı Sovyet menşeili uzun namlulu otomatik tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, İncesu ilçesinde A.S., A.K. ve H.Ç.’nin ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 3 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, şahısları gözaltına alırken arama yaptı. Yapılan aramada, 1 adet Sovyet menşeili dipçiği ve el kundağı olmayan, uzun namlulu, üzerinde süngüsü takılı bulunan, çalışır vaziyette otomatik tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet tabanca şarjörü, 1 adet üzerinde tadilat yapılmış tabanca gövdesi, 237 adet farklı çaplarda tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 63 Adet av tüfeği fişeği, 2 adet "pala" olarak tabir edilen kesici alet ve silah yapımında kullanılan mengene ve taşlama ucu takılı matkap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyete götürüldü.

İHA

Kayseri Gündem
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