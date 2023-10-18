Kayseri'de ruhsatsız silah satıcılarına operasyon: 3 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ruhsatsız silah satışı yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

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  • 18.10.2023 11:38
  • Güncelleme: 18.10.2023 16:15
Kayseri'de ruhsatsız silah satıcılarına operasyon: 3 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ruhsatsız silah satışı yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda 3 şüphelinin il genelinde ruhsatsız silah satışı yaptığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 1 adet otomatik silah ve şarjör, 3 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet şarjör, 598 adet tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 170 adet kartuş ele geçirildi. Bulunan silahlara el konulurken, gözaltına alınan 3 kişi işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İHA

Kayseri Gündem
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