Kayseri'de Ruhsatsız Silah Sevkiyatına Baskın

Kayseri'de KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Hatay'dan yola çıkarılan ruhsatsız silahların Kayseri'ye sevkinin yapılacağı bilgisi üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde olay ile ilgili şüpheli F.G. (36) yakalandı. Yapılan aramada 21 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kayseri'de Ruhsatsız Silah Sevkiyatına Baskın

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Hatay’dan yola çıkartılan ruhsatsız tabancaların kente sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde; F.G. (36) yakalandı.

Şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramalarda; 21 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 
F.G. hakkında silah kaçakçılığı suçundan adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

FETÖ/PDY üyesi 2 şahıs tutuklandı
FETÖ/PDY üyesi 2 şahıs tutuklandı
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı yapacak
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı yapacak
Piyasada sahte altın kol geziyor: 1 milyonluk sahte altın ele geçirildi
Piyasada sahte altın kol geziyor: 1 milyonluk sahte altın ele geçirildi
İlçe Başkanlık Seçimini Kaybeden CHP'li Ünalmış, 'Mücadele bitmez'
İlçe Başkanlık Seçimini Kaybeden CHP’li Ünalmış, “Mücadele bitmez”
Kayseri'de Ruhsatsız Silah Sevkiyatına Baskın
Kayseri'de Ruhsatsız Silah Sevkiyatına Baskın
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: 'İstifa etmeyi düşünmüyorum'
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: ‘İstifa etmeyi düşünmüyorum’
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!