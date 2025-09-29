Kayseri'de Ruhsatsız Silah Sevkiyatına Baskın
Kayseri'de KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Hatay'dan yola çıkarılan ruhsatsız silahların Kayseri'ye sevkinin yapılacağı bilgisi üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde olay ile ilgili şüpheli F.G. (36) yakalandı. Yapılan aramada 21 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Hatay’dan yola çıkartılan ruhsatsız tabancaların kente sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde; F.G. (36) yakalandı.
Şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramalarda; 21 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
F.G. hakkında silah kaçakçılığı suçundan adli işlemler başlatıldı.