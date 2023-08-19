Kayseri'de ruhsatsız tabancaları piyasaya sürmek isteyen şahıs jandarmadan kaçamadı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kente şehir dışından ruhsatsız tabanca getirerek piyasaya süreceği tespit edilen bir kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalarda U.Y.’nin Konya’dan temin edeceği ruhsatsız tabancaları aracı Kayseri’ye getirerek piyasaya süreceği yönünde bilgi edinildi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıla teknik çalışmalar sonucunda tespit edilen araç İncesu ilçesine bağlı Garipçe Mahallesi’nde durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör ve 2 adet mermi bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken olayla ilgili adli işlem başlatıldı.