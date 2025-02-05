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Kayseri'de sabah başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü

Kayseri şehir merkezine sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah karanlığında şehri tamamen beyaza bürüdü.

Kayseri'de sabah başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü

Yağışın ardından belediyenin ekipleri yolları açmak için çalışmalara başladı. Vatandaşlar ise kar yağışını sevinçle karşıladı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, soğuk hava ve kar yağışının 3 gün boyunca devam edeceğini açıkladı.

Kayseri'de sabah başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü

 

Kayseri'de sabah başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü

Haber Merkezi

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