Kayseri'de sabah başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü
Kayseri şehir merkezine sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah karanlığında şehri tamamen beyaza bürüdü.
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