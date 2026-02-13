Kayseri'de Şafak Operasyonunda Çatışma: Özel Harekat Komiseri Yaralandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent sınırları içerisinde faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan CMK Madde 135 ve 140'a göre yapılan teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu şüpheli şahısların tespit edilen adreslerine 20 ekip, 210 personel ve Özel Harekat Unsurlarının katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; Aralarında iş insanı Hayri Çelik, Ahmet Şimşek’in de bulunduğu 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Operasyonda yapılan aramada ise; 1 kilogram 0,92 gram uyuşturucu madde, 112 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 4 adet tabanca, 1 adet tüfek, 3 bin 282 adet fişek ve çeşitli miktarlarda çek/senet ele geçirildi.

ÖZEL HAREKAT KOMİSERİ YARALANDI

Ayrıca şüpheli şahıslardan birinin adresinde gerçekleştirilen operasyon esnasında şüphelinin 2 el ateş açması sonucu Özel Harekat Komiseri ayağından yaralandı; Hayati tehlikesi bulunmayan komiserin kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ettiği bildirildi.