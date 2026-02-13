Kayseri'de Şafak Operasyonunda Çatışma: Özel Harekat Komiseri Yaralandı
Kayseri'de organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, il sınırları içerisinde tespit edilen adreslere 20 ekip, 210 personel ve Özel Harekat polislerinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında iş insanı Hayri Çelik, Ahmet Şimşek'in de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında bir şüphelinin 2 el ateş açması sonucu Özel Harekat Komiseri ayağından yaralandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent sınırları içerisinde faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan CMK Madde 135 ve 140'a göre yapılan teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu şüpheli şahısların tespit edilen adreslerine 20 ekip, 210 personel ve Özel Harekat Unsurlarının katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; Aralarında iş insanı Hayri Çelik, Ahmet Şimşek’in de bulunduğu 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
Operasyonda yapılan aramada ise; 1 kilogram 0,92 gram uyuşturucu madde, 112 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 4 adet tabanca, 1 adet tüfek, 3 bin 282 adet fişek ve çeşitli miktarlarda çek/senet ele geçirildi.
ÖZEL HAREKAT KOMİSERİ YARALANDI
Ayrıca şüpheli şahıslardan birinin adresinde gerçekleştirilen operasyon esnasında şüphelinin 2 el ateş açması sonucu Özel Harekat Komiseri ayağından yaralandı; Hayati tehlikesi bulunmayan komiserin kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ettiği bildirildi.