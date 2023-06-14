Kayseri'de sağanak sele döndü, mahalleleri su bastı

Kayseri'nin Develi ve Tomarza ilçelerinde etkili olan sağanağın ardından sel meydana geldi. Sel nedeniyle mahalleleri su basarken, ekili alanlarda zarar gördü.

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  • 14.06.2023 21:24
  • Güncelleme: 15.06.2023 07:47
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Kayseri'de sağanak sele döndü, mahalleleri su bastı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ve Tomarza ilçelerinde etkili olan sağanağın ardından sel meydana geldi. Sel nedeniyle mahalleleri su basarken, ekili alanlarda zarar gördü.

Kayseri’nin Develi ve Tomarza ilçelerinde sağanak etkili oldu. Yağışın ardından Develi ilçesine bağlı Çöten ve Şahmelik mahalleleri ile Tomarza ilçesine bağlı Süvegenler Mahallesi’nde sel oluştu. Sel nedeniyle mahalleleri su basarken, ekili alanlarda zarar gördü.

Belediye ekipleri de çalışma başlattı.

İHA

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