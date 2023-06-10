Kayseri'de sağanak sele dönüştü, bazı iş ve evleri su bastı

Kayseri'de etkili olan sağanak bazı bölgelerde sele neden oldu. Sel suları istinat duvarını yıkarken bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

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  • 10.06.2023 20:53
  • Güncelleme: 10.06.2023 21:06
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Kayseri'de sağanak sele dönüştü, bazı iş ve evleri su bastı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de etkili olan sağanak bazı bölgelerde sele neden oldu. Sel suları istinat duvarını yıkarken bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kayseri’de akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl merkezinde bazı işyerlerini su basarken Bünyan ilçesinde de sele neden oldu. Sümer, Sağlık, Camicedit ve Camikebir mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan Belediyesi ve itfaiye ekipleri su basan yerlerde tahliye çalışmalarına devam ederken Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise ilçedeki son durumu paylaşarak, "Geçmiş olsun Bünyan’ımıza. Dönem dönem sel felaketleri yaşıyorduk ama bu biraz ağır ve fazla oldu. Yaptığımız kanallarda suyun yükselmediğini görüyorsunuz. Metrekareye düşen yağmur miktarı çok fazla olduğu için şu ana kadar yaklaşık 60 tane evimizde su basması ihbarı aldık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan Belediyesi ve itfaiye ekipleri hep birlikte müdahale ediyorlar. Tedbiri elimizden bırakmayalım, evlerimizde kalmayı tavsiye ediyorum" dedi.

Sel suları istinat duvarını böyle yıktı

Öte yandan Bünyan ilçesindeki sel amatör kameralarca kaydedildi. Vatandaşlarca kaydedilen görüntülerde sel sularının şiddeti ve istinat duvarını yıkması yer aldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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