Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu

Kent merkezinde aniden bastıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise durak ve iş yerlerine sığınarak korunmaya çalıştı.

Öte yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü de Kayseri merkezi ve çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, radar ve uydu değerlendirmelerine göre bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Meteoroloji tarafından yayımlanan uyarıda; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kuvvetli yağışın saat 21.20 ile 23.30 arasında etkili olmasının beklendiği bildirildi.

