Kayseri'de Sağanak Yağış Etkili Oldu

Kayseri'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent genelinde etkili oldu.

Kayseri'de Sağanak Yağış Etkili Oldu

Kayseri’de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent genelinde etkili oldu.

Kentte saat 14.00 sıralarında başlayan yağışla birlikte vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazı noktalarda trafikte kısa süreli yoğunluk yaşandı. Yağış nedeniyle sürücüler araçlarıyla daha dikkatli ilerledi.
Meteoroloji verilerine göre kentte yağışlı havanın aralıklarla gece 23.00’e kadar devam etmesi beklenirken, vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.
 

Haber Merkezi

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