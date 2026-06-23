Kayseri'de Sağanak Yağış Etkili Oldu
Kayseri'de öğle saatlerinden sonra etkisini gösteren sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, yaklaşık yarım saat boyunca etkisini sürdürdü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları, iş yerleri ve bina girişlerinde yağmurun dinmesini bekledi. Zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerledi. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları ani yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.