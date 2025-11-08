  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de sağlık tesislerine bebek dostu programı değerlendirmesi

Kayseri'de sağlık tesislerine bebek dostu programı değerlendirmesi

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları' programı kapsamında, Kayseri'deki sağlık tesisleri Ulusal Bebek Dostu Hastane Değerlendirme Ekibi tarafından değerlendirildi. İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, 'Bakanlığımız tarafından yürütülen bu değerlendirme faaliyeti, anne sütüyle beslenmenin teşviki ve bebek dostu uygulamaların sürdürülebilirliğini göstermesi açısından son derece kıymetlidir' dedi.

Kayseri'de sağlık tesislerine bebek dostu programı değerlendirmesi

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı kapsamında, ilimizdeki sağlık tesisleri Ulusal Bebek Dostu Hastane Değerlendirme Ekibi tarafından değerlendirildi. 3–7 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen değerlendirmeler kapsamında, doğum sayısı 500 ve üzeri olan Bebek Dostu Hastane unvanına sahip kamu, üniversite ve özel hastanelerin sürdürülebilirlik çalışmaları yerinde incelendi. Ayrıca birinci basamak sağlık kuruluşlarından bir Sağlıklı Hayat Merkezi, bir Aile Sağlığı Merkezi ve bir Göçmen Sağlığı Merkezi de değerlendirmeye dahil edildi.

Değerlendirme programının sonunda, Kayseri Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen toplantıda Ulusal Bebek Dostu Değerlendirme Ekip Sorumlusu Uzm. Dr. Refia Gözdenur Savcı, kentte yürütülen çalışmalar ve değerlendirme sonuçlarına ilişkin verileri katılımcılarla paylaştı.

Toplantıda konuşan Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, “Bakanlığımız tarafından yürütülen bu değerlendirme faaliyeti, anne sütüyle beslenmenin teşviki ve bebek dostu uygulamaların sürdürülebilirliğini göstermesi açısından son derece kıymetlidir. Bizlere aktarılan bilgilerden yola çıkarak zaman kaybetmeden gerekli düzenleme ve iyileştirme faaliyetlerini tamamlamalıyız. Bu vesileyle Değerlendirme ekibimize emekleri ve sağlık tesislerimize yapmış oldukları katkılar sebebiyle şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca ilimizde sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması noktasında  emek veren tüm sağlık çalışanlarımıza ve anne sütüyle beslenmenin teşviki konusunda sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Narko-Okul uygulamasında 16 şahıs sorgulandı
Narko-Okul uygulamasında 16 şahıs sorgulandı
Hayalet Deprem Sendromu nedir?
Hayalet Deprem Sendromu nedir?
Kayserili çiftçilere 28 milyon 568 bin lira tarımsal destek ödemesi
Kayserili çiftçilere 28 milyon 568 bin lira tarımsal destek ödemesi
Yeniköy Muhtarı Alan: 'Palancıoğlu Başkanımdan Akıl Küpü Kütüphane istiyoruz, mahallemizde öğrencimiz çok'
Yeniköy Muhtarı Alan: “Palancıoğlu Başkanımdan Akıl Küpü Kütüphane istiyoruz, mahallemizde öğrencimiz çok”
Yeniköy Mahallesi'nde Pirdede Kur'an Kursu hizmete açıldı
Yeniköy Mahallesi’nde Pirdede Kur’an Kursu hizmete açıldı
1 milyar 522 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatırılacak
1 milyar 522 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatırılacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!