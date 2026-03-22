  • Kayseri'de sahipli köpek dehşet saçtı: 3 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olay, mahalle sakinlerini şoke etti. Anbar Mahallesi Beydağ Sokak'ta sokakta oynayan 3 yaşındaki A.D., bir işletmeye ait sahipli köpeğin saldırısına uğradı.

Küçük Çocuğun Durumu Ağır

Köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan talihsiz çocuk için çevredeki vatandaşlar hemen yardım çağrısında bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.D., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Köpek Barınağa Alındı

Saldırıyı gerçekleştiren sahipli köpek, belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirildi ve barınağa götürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

Bakmadan Geçme

Gazeteci Oktay Ensari, vefat yıldönümünde anıldı
Gazeteci Oktay Ensari, vefat yıldönümünde anıldı
'Down sendromu, 800 canlı doğumda bir görülen sık gördüğümüz bir genetik sendrom'
'Down sendromu, 800 canlı doğumda bir görülen sık gördüğümüz bir genetik sendrom'
'Sevgi varsa engel yok'
“Sevgi varsa engel yok”
21 Mart: Nevruz Bayramı
21 Mart: Nevruz Bayramı
Sahabiye'de 4,19 milyar liralık dönüşüm devam ediyor
Sahabiye’de 4,19 milyar liralık dönüşüm devam ediyor
Kayserispor'un en golcüsü Onugkha, 8 gole ulaştı
Kayserispor’un en golcüsü Onugkha, 8 gole ulaştı
