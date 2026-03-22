Kayseri'de sahipli köpek dehşet saçtı: 3 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olay, mahalle sakinlerini şoke etti. Anbar Mahallesi Beydağ Sokak'ta sokakta oynayan 3 yaşındaki A.D., bir işletmeye ait sahipli köpeğin saldırısına uğradı.
Küçük Çocuğun Durumu Ağır
Köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan talihsiz çocuk için çevredeki vatandaşlar hemen yardım çağrısında bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.D., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Köpek Barınağa Alındı
Saldırıyı gerçekleştiren sahipli köpek, belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirildi ve barınağa götürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.