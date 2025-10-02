Kayseri'de sahte alkol operasyonu
Kayseri'de Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda sahte alkol sattığı tespit edilen iki şahıs yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Melikgazi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma neticesinde M.A.A. ve H.K. isimli şahısların sahte alkol sattığı tespit edilerek M.A.A.’nın ev ve aracında yapılan aramada 50 şişe 100 mililitre sahte alkol, 3 adet 80 santimetre uzunluğunda sallama bıçak, 5 adet sustalı bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli gerekli adli işlemler başlatıldı.