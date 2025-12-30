  • Haberler
  • Kayseri'de sahte polis dolandırıcısı tespit edildi: 19 yaşındaki şüpheli aranıyor

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı deşifre edildi 19 yaşındaki şüpheli B.Ç. için yakalama çalışmaları başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince bir vatandaşın, kendilerini polis olarak tanıtan şüpheli şahıslarca aranması ve vatandaşların kimlik bilgilerinin terör örgütlerince ele geçirildiğini, adına telefon hatları, banka hesapları ve pasaportlar çıkarıldığını söyleyerek korku ve panik hali ile para göndermek üzere bankaya yönlendirilmesi olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; Vatandaşın başvurusu üzerine gerekli çalışmalar yapılmış olup bahse konu “Dolandırıcılık” olayını gerçekleştiren B.Ç.(19) isimli şüpheli şahıs tespit edildi,vatandaşa gerekli bilgilendirmeler yapılarak il dışında bulunduğu tespit edilen şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

