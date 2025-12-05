  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Sahte Rapor ve Reçete Operasyonu: 88 Milyonluk Vurgun, 3 Tutuklama

Kayseri'de Sahte Rapor ve Reçete Operasyonu: 88 Milyonluk Vurgun, 3 Tutuklama

Kayseri'de bir üniversite hastanesinde tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenleyerek yüksek maliyetli kanser ilaçlarını usulsüz şekilde temin ettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Kayseri'de Sahte Rapor ve Reçete Operasyonu: 88 Milyonluk Vurgun, 3 Tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından düzenlenen şafak operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda yasa dışı ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö., E.Ö. ve E.S. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında kamu zararının 88 milyon 591 bin TL olduğu belirtiliyor.

Bu olay, sağlık sektöründe kamu kaynaklarının korunması ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekliliğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Süreci Baltalayanı Affetmeyiz'
"Süreci Baltalayanı Affetmeyiz"
Milletvekili Çopuroğlu: 'Kayseri'den 76 öğrencimizi Gazi Meclisimizde misafir ettik'
Milletvekili Çopuroğlu: “Kayseri’den 76 öğrencimizi Gazi Meclisimizde misafir ettik”
CHP'li Çalıksoy'dan 'Kent Lokantası' resti: 'Gücünüz yetmiyorsa söyleyin, biz açalım!'
CHP'li Çalıksoy'dan 'Kent Lokantası' resti: 'Gücünüz yetmiyorsa söyleyin, biz açalım!'
Kayserispor'lu Abdulsamet, bahis gerekçesiyle Burak gözaltına alındı
Kayserispor'lu Abdulsamet, bahis gerekçesiyle Burak gözaltına alındı
Milletvekili Böhürler, suça sürüklenen çocuk komisyonunda yer aldı
Milletvekili Böhürler, suça sürüklenen çocuk komisyonunda yer aldı
Yüksek kattan düşen kadın yaşamını yitirdi
Yüksek kattan düşen kadın yaşamını yitirdi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!