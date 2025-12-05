Kayseri'de Sahte Rapor ve Reçete Operasyonu: 88 Milyonluk Vurgun, 3 Tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından düzenlenen şafak operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda yasa dışı ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö., E.Ö. ve E.S. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında kamu zararının 88 milyon 591 bin TL olduğu belirtiliyor.

Bu olay, sağlık sektöründe kamu kaynaklarının korunması ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekliliğini bir kez daha gündeme taşıdı.