Kayseri'de Salça Günleri Başlıyor

Etkinlikler sırasında vatandaşların ihtiyaçları için domates, tuz, odun ve kazan gibi malzemelerin satışı yapılacak. Katılımcıların, etkinlikten yararlanmak için hafta içi saat 08.30-17.30 arasında 05013872522 numaralı telefondan randevu almaları gerekecek.

Kayseri'deki bu etkinlik, her yıl binlerce ailenin katılımıyla büyük bir ilgi görüyor. Salça kaynatma günleri, hem eğlenceli bir sosyal etkinlik sunmakta hem de çevre kirliliğini önleyerek vatandaşların mağduriyetini azaltmaktadır.