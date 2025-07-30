Kayseri'de Salça Günleri Başlıyor

Kayseri'de geleneksel 'Salça Kaynatma Günleri' 4 Ağustos'ta başlayacak. Etkinlik, şehrin üç farklı noktasında gerçekleştirilecek. Bu yıl 4-14 Ağustos tarihleri arasında Belsin Kocatepe, 15-21 Ağustos tarihleri arasında Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi ve 22 Ağustos-07 Eylül tarihleri arasında ise Mimarsinan Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek.

Kayseri'de Salça Günleri Başlıyor

Etkinlikler sırasında vatandaşların ihtiyaçları için domates, tuz, odun ve kazan gibi malzemelerin satışı yapılacak. Katılımcıların, etkinlikten yararlanmak için hafta içi saat 08.30-17.30 arasında 05013872522 numaralı telefondan randevu almaları gerekecek.

Kayseri'deki bu etkinlik, her yıl binlerce ailenin katılımıyla büyük bir ilgi görüyor. Salça kaynatma günleri, hem eğlenceli bir sosyal etkinlik sunmakta hem de çevre kirliliğini önleyerek vatandaşların mağduriyetini azaltmaktadır.

Haber Merkezi

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