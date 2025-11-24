Kayseri'de salı günü yağış bekleniyor
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre 25 Kasım Salı günü çok bulutlu, aralıklı yağmurlu hava hakim olması bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 24 Kasım Pazartesi parçalı ve az bulutlu 18 derece, 25 Kasım Salı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14 derece, 26 Kasım Çarşamba parçalı ve az bulutlu 14 derece, 27 Kasım Perşembe parçalı ve az bulutlu 15 derece, 28 Kasım Cuma parçalı ve az bulutlu 15 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 14 derece
Bünyan: 15 derece
Develi: 17 derece
Felahiye: 16 derece
Hacılar: 16 derece
İncesu: 17 derece
Özvatan: 13 derece
Pınarbaşı: 14 derece
Sarıoğlan: 13 derece
Sarız: 14 derece
Tomarza: 15 derece
Yahyalı: 17 derece
Yeşilhisar: 18 derece.