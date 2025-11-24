Kayseri'de salı günü yağış bekleniyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 24 Kasım Pazartesi parçalı ve az bulutlu 18 derece, 25 Kasım Salı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14 derece, 26 Kasım Çarşamba parçalı ve az bulutlu 14 derece, 27 Kasım Perşembe parçalı ve az bulutlu 15 derece, 28 Kasım Cuma parçalı ve az bulutlu 15 derece hava hakim olması bekleniyor.

İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:

Akkışla: 14 derece

Bünyan: 15 derece

Develi: 17 derece

Felahiye: 16 derece

Hacılar: 16 derece

İncesu: 17 derece

Özvatan: 13 derece

Pınarbaşı: 14 derece

Sarıoğlan: 13 derece

Sarız: 14 derece

Tomarza: 15 derece

Yahyalı: 17 derece

Yeşilhisar: 18 derece.