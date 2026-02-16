Kayseri'de salı ve çarşamba günü yağış bekleniyor
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre 17-18 Şubat günlerinde kentte yağmurlu hava etkili olacak.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 16 Şubat Pazartesi parçalı bulutlu 20 derece, 17 Şubat Salı yağmurlu 16 derece, 18 Şubat Çarşamba yağmurlu 11 derece, 19 Şubat Perşembe çok bulutlu 12 derece, 20 Şubat Cuma parçalı bulutlu 17 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 14 derece
Bünyan: 15 derece
Develi: 16 derece
Felahiye: 16 derece
Hacılar: 16 derece
İncesu: 18 derece
Özvatan: 14 derece
Pınarbaşı: 11 derece
Sarıoğlan: 16 derece
Sarız: 8 derece
Tomarza: 15 derece
Yahyalı: 17 derece
Yeşilhisar: 19 derece.