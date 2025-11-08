Kayseri'de Sanal Devriyelerden Takipte: 468 Sosyal Medya Hesabına Engel!

Son olarak gerçekleştirilen denetimlerde, toplumun ahlaki yapısını zedeleyebilecek, çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek ve müstehcen içerikler barındıran 31 hesap daha tespit edilerek erişime kapatıldı. Bu hesapların, sosyal medya platformlarında cinsel içerikli ve uygunsuz paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Ekipler, “İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi” kanunu çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Dijital mecralarda suç unsuru taşıyan içeriklere karşı yürütülen bu operasyonlar, kamu düzeninin korunması ve özellikle çocukların dijital güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor.