Kayseri'de Sanatın Büyülü Yolculuğu: 'Bir Fırça Bir Düş' Sergisi

Büyük Şehir Sanat Galerisi, KAYMEK Kent Atölyesi Resim Sanat Eğitimi kursiyerlerinin katılımıyla 'Bir Fırça Bir Düş' sergisine ev sahipliği yaptı. Bu özel etkinlik, renklerin büyülü yolculuğuna tanıklık etmek isteyen sanatseverleri bir araya getirdi.

Sergi, duygulara dokunan eserleriyle ziyaretçilere hayal gücü ve estetiğin iç içe geçtiği bir atmosfer sundu. 5 gün boyunca açık kalan sergi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan galerisinde sanatseverlerin büyük beğenisini topladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültürel değerlerin korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla sanata ve sanatçılara önemli destekler sağlamaya devam ediyor. Büyük Şehir Sanat Galerisi, farklı disiplinlerdeki eserleri bir araya getirerek kentin kültürel hayatına katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu tür sergiler, şehrin sanatla buluşmasını sağlayarak toplumsal bir değer oluşturma çabalarını pekiştiriyor.

