Kayseri'de sandıklar açıldı, sayım başladı
Kayseri'de oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle tamamlanırken sandıklar açılmaya başlandı.
- 14.05.2023 17:17
- Güncelleme: 14.05.2023 18:51
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle tamamlanırken sandıklar açılmaya başlandı.
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona ererken oy sayma işlemi başladı. Kayseri’de merkez ve ilçelerde 3 bin 170 sandıkta 1 milyon 26 bin 10 seçmenin oy kullanması bekleniyor.
İHA
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