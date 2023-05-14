Kayseri'de sandıklar açıldı, sayım başladı

Kayseri’de oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle tamamlanırken sandıklar açılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona ererken oy sayma işlemi başladı. Kayseri’de merkez ve ilçelerde 3 bin 170 sandıkta 1 milyon 26 bin 10 seçmenin oy kullanması bekleniyor.