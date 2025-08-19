Kayseri’de şap alarmı! Besiciler teyakkuzda

Şap hastalığı çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve hızlı yayılıma sahip viral bir enfeksiyonudur. Hastalığın bulaşma oranı yüksek olup, hassas hayvan topluluklarında (popülasyonlarında) yüzde 100'e kadar ulaşabilmektedir. Bu nedenle hastalık ekonomik, siyasi ve ticari yönlerden büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde ve Kayseri’de son zamanlarda ciddi bir atış gösteren şap hastalığı hayvan sahiplerini ve et üreticilerini tedirgin ediyor.

Şap hastalığının Türkiye’de ciddi bir hal aldığını ifade eden Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, “Gerçekten de kırmızı et bu durumdan çok etkilendi. Biliyorsunuz, şap hastalığı aslında Türkiye'de yıllardır olan ve 7 farklı çeşidi bulunan bir hastalıktır. Şimdi son olarak SAT 1 adı verilen bir şap hastalığı türü ortaya çıktı. Bu tür, aslında Afrika'da görülen ve şimdiye kadar Türkiye'de hiç rastlanmamış bir hastalıktı. Hayvanlarımız da bu hastalıkla daha önce karşılaşmamıştı. Ne yazık ki, bu şap hastalığı 11 Mayıs'ta ilk kez Hakkari'de görüldü. Devletimizin yoğun çabalarına ve karantina uygulamalarına rağmen hastalık, maalesef Türkiye'nin her tarafına yayıldı ve beraberinde çok büyük tahribatlar oluşturdu. Bu şap hastalığı, Türkiye'ye ilk kez girdiği için hayvanlarda çok büyük tahribat yaptı. Yaklaşık olarak Türkiye'deki hayvanlarımızın yüzde 40'ı verimsiz hale geldi. Ölüm oranları da çok yüksek. Resmi verilerde görülmese de, biz bunu sahalarda görüyoruz. Tam resmi bir veri olmamasına rağmen, ölüm oranları çok aşırı seviyede. Buzağı ölümleri yüzde 30-40'ın üzerinde. Bu durum, ileride gıda güvenliğimiz için çok büyük bir sorun oluşturacak. Anaç hayvanlarımızda da gerçekten çok büyük bir sıkıntı var; yavru atmaya başladılar, süt oranları çok düştü. Bu, Türkiye için şu anda aciliyet gösteren bir durum ve konu üzerinde çok durulması gerekiyor. Şu an şap hastalığı sebebiyle hayvan hareketliliği kısıtlanmış durumda. Türkiye'de hayvan hareketliliğinin olmamasından dolayı da kapasitelerin yüzde 70'i boş. Hayvan satmak ya da beslemek isteyen arkadaşlar, şu anda hayvan besleyemiyor. Bu durum, gelecekte et tüketiminde ve et arzında çok büyük bir sıkıntı oluşturacak. Biz bu sorunu görüyoruz. Aslında bunun için çok büyük önlemlerin alınması lazım. Bu süreç 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık değil; yani 1, 2, 3 yıl sonra Türkiye'de bu şap hastalığından dolayı çok büyük felaketler yaşanacağını görüyoruz. Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak biz bunu hissediyor ve görüyoruz” ifadelerinde bulundu.

‘DEVLETİMİZDEN, ÜRETİCİLERİMİZE ŞAP HASTALIĞI İÇİN AYRI BİR DESTEK VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ’

Et üreticilerine devlet tarafından yardım yapılması gerektiğini ifade eden Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, “Üreticilerimizin yaklaşık yüzde 20-30'u şu anda bitmiş durumda, çünkü ekonomik olarak değer kaybettiler ve çok büyük zararlara uğradılar. Ölüm oranları çok yüksek olmaya başladı. Bu nedenle devletimizden, üreticilerimize şap hastalığı için ayrı bir destek verilmesini bekliyoruz. Yüksek ölüm oranları nedeniyle vatandaşlarımıza ek destek verilmesi gerekiyor. Ayrıca, Ziraat Bankası'nın acil olarak bu üreticilerimizin banka borçlarını, özellikle de faizsiz olarak, ertelemesi gerekmektedir. Çünkü biz üretmeliyiz. Eğer üretemezsek, gıda arzında çok büyük bir sorun oluşacak ve bunun için önlemlerin alınması lazım. Bu durum, gerçekten Türkiye için, hayvancılıkla uğraşan kişiler için ve aslında Türkiye'de gıda tüketen tüm vatandaşlarımız için büyük bir sorun oluşturuyor. İleride çok büyük sorunların oluşacağını görüyoruz. Çünkü bu hastalık, normal bir hastalık değil ve şimdiye kadar gördüğümüz hastalıklardan çok farklı. Bununla beraber devletimiz aşı üretimine başladı. Yaklaşık 4 milyon doza yakın aşı üretimi oldu ve bu aşı Türkiye'nin her tarafında olmasına rağmen, bize göre bu hastalık mutasyon geçiriyor. Bir veya iki kez aşı yapılan hayvanlarda bile hastalık tekrarlanmaya başladı. Yani şu anda aslında şap hastalığı Türkiye'de bitmedi ve hala çok büyük bir hızla devam ediyor, mutasyon geçirmeye devam ediyor ve hastalık her geçen gün ağır şekilde hissedilmeye devam ediyor. Üreticilerimiz de korkudan şu anda çiftliklerini, ahırlarını ve damlarını dolduramıyor. Çünkü ölüm oranları olacak ve hastalık başlayacak endişesiyle hayvan alımı yapmıyorlar. Zaten Türkiye'de de büyük bir kısıtlama var. Bu kısıtlama sonucunda üreticilerimizin ahırlarının yüzde 70'i boş durumda. Bu durum,Türkiye'nin geleceği ve gıda arzı için çok büyük bir sorun oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.