Kayseri'de şap aşılaması faaliyetleri değerlendirildi
Kayseri'de şap aşılmasında görevli veteriner hekimler ile birlikte şap aşılaması çalışmaları kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Hayvan Sağlığı Şube Müdür Vekili Bülent Coşar, Melikgazi İlçe Müdürü Murat Ürker, Kocasinan İlçe Müdürü Ahmet Dilmaç ve şap aşılamasında görevli veteriner hekimler değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen toplantıda, şap aşılaması çalışmaları ve yürütülen faaliyetler hakkında istişarelerde bulunuldu.