Kayseri'de Sarıkamış Şehitleri anıldı: 'Bir Kışa Sığan Binlerce Veda'

'Bir Kışa Sığan Binlerce Veda Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nda konuşan 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma Derneği Türkiye Genel Merkezi Başkanı Rıza Yağar, 'gönüllü yavrularımız 2 ayda prova aldılar. Programımızın maksat ve amacı anma programıdır. İçeriği ise güzel bir sinevizyon gösterisi, arkasından şiir dinletisi, Kur'an tilaveti, dualar ve ekibimizin de gönüllü olarak hazırlamış olduğu Sarıkamış şehitlerimize ait gerçek hayat hikayesi olan 20 dakikalık bir tiyatro gösterisi hepsini bugün burada icra edeceğiz inşallah güzel bir şekilde' dedi.

Erciyes Üniversitesi ve 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma Derneği tarafından ‘Bir Kışa Sığan Binlerce Veda; Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı’ gerçekleştirildi. 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma Derneği Türkiye Genel Merkezi Başkanı Rıza Yağar, “Bu programı gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Maksadımız, amacımız biliyorsunuz her yıl 12 Aralık-22 Aralık’ta başlayan Sarıkamış şehitlerimizi anma günü yıl dönümümüz var. Biz de kurum olarak bunu 4-5 yıldır Milli Eğitim’e bağlı lise öğrencileri, gençleriyle valilik onaylı bir protokolümüz var. Bu protokolümüz doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum, bu gönüllü yavrularımız 2 ayda prova aldılar. Programımızın maksat ve amacı anma programıdır. İçeriği ise güzel bir sinevizyon gösterisi, arkasından şiir dinletisi, Kur’an tilaveti, dualar ve ekibimizin de gönüllü olarak hazırlamış olduğu Sarıkamış şehitlerimize ait gerçek hayat hikayesi olan 20 dakikalık bir tiyatro gösterisi; hepsini bugün burada icra edeceğiz inşallah güzel bir şekilde. Yine buradan bize katkı sağlayan öncelikle Valiliğimize, Belediyelerimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, gönüllü genç yavrularımıza ve Kayseradar temsilcilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

