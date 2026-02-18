Kayseri'de şatafatlı iftar sofralarına tepki: Ramazan'ın ruhuna aykırı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu görüşe katıldığını belirterek, “Eğer bu uygulama toplumsal bir karara dönüşürse, ben de seve seve katılırım. Asıl doğru olan, iftar yemeklerinin hiçbir şekilde israf sofralarına dönüşmemesidir. Mümkün olduğunca bu tür iftarlara katılmayacağım” dedi. Büyükkılıç, bu yaklaşımın ancak toplumun genel katılımıyla anlam kazanacağını vurguladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de konuyla ilgili değerlendirmesinde, mütevazı iftar sofralarının ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşılan yemeklerin doğru olduğunu söyledi. Çiçek, “Eğer toplum genelinde böyle bir yaklaşım oluşursa, bu kültür Kayseri’den başlayarak Türkiye genelinde yayılabilir” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, resmi programlar kapsamında istisnai iftarların yapılabileceğini, ancak bunların binlerce kişinin katıldığı gösterişli davetler yerine daha mütevazı buluşmalar şeklinde düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca kamu kaynaklarıyla finanse edilen büyük organizasyonların yerine, yöneticilerin kendi şahsi bütçelerinden karşılamalarının daha doğru olacağı dile getirildi.

Ramazan’ın paylaşma ayı olduğuna dikkat çekilen toplantıda, gerçek bereketin gösterişli sofralarda değil, ihtiyaç sahipleriyle paylaşılan lokmalarda bulunduğu vurgulandı.