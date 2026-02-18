  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de şatafatlı iftar sofralarına tepki: Ramazan'ın ruhuna aykırı

Kayseri'de şatafatlı iftar sofralarına tepki: Ramazan'ın ruhuna aykırı

Kayseri'de Kartal Kavşağı inşaat projesi tanıtım toplantısında Ramazan iftarlarının israfa dönüşmesi konusu gündeme geldi. Toplantıda, son yıllarda büyük davet iftarlarının gösterişe ve israfa dönüştüğü, bunun İslam'ın ruhuna uygun olmadığı ifade edildi.

Kayseri'de şatafatlı iftar sofralarına tepki: Ramazan'ın ruhuna aykırı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu görüşe katıldığını belirterek, “Eğer bu uygulama toplumsal bir karara dönüşürse, ben de seve seve katılırım. Asıl doğru olan, iftar yemeklerinin hiçbir şekilde israf sofralarına dönüşmemesidir. Mümkün olduğunca bu tür iftarlara katılmayacağım” dedi. Büyükkılıç, bu yaklaşımın ancak toplumun genel katılımıyla anlam kazanacağını vurguladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de konuyla ilgili değerlendirmesinde, mütevazı iftar sofralarının ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşılan yemeklerin doğru olduğunu söyledi. Çiçek, “Eğer toplum genelinde böyle bir yaklaşım oluşursa, bu kültür Kayseri’den başlayarak Türkiye genelinde yayılabilir” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, resmi programlar kapsamında istisnai iftarların yapılabileceğini, ancak bunların binlerce kişinin katıldığı gösterişli davetler yerine daha mütevazı buluşmalar şeklinde düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca kamu kaynaklarıyla finanse edilen büyük organizasyonların yerine, yöneticilerin kendi şahsi bütçelerinden karşılamalarının daha doğru olacağı dile getirildi.

Ramazan’ın paylaşma ayı olduğuna dikkat çekilen toplantıda, gerçek bereketin gösterişli sofralarda değil, ihtiyaç sahipleriyle paylaşılan lokmalarda bulunduğu vurgulandı.

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Murat Kelek'ten Hayrullah Şahin'e Hayırlı Olsun Ziyareti
Murat Kelek’ten Hayrullah Şahin’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!