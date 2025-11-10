Kayseri'de Satranç Türkiye Kupası Devam Ediyor

Kocasinan Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Satranç Türkiye Kupası, 8-16 Kasım tarihleri arasında Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilmeye başlandı. 61 ilden yaklaşık 400 sporcunun katıldığı turnuvanın açılışında ilk hamle yapıldı.

Turnuvanın açılışında yapılan konuşmalarda, satrancın strateji, sabır ve zeka geliştiren bir spor dalı olduğu vurgulandı. Katılımcılara başarılar dilenirken, gençlerin spora olan ilgisinin artırılması ve daha fazla imkan sağlanması gerektiği ifade edildi. Kocasinan Belediyesi, gençlerin spor yapabilmeleri için çeşitli alanlar oluşturduğunu ve bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini belirtti.

Açılışta, Kayseri'nin spor kenti olma yolunda ilerlediği ve satranç gibi branşlarda ulusal ve uluslararası başarıların elde edilmesi için desteklerin artırılması gerektiği dile getirildi. Turnuvanın sonunda ilk 7'ye giren sporcular, 3-14 Aralık'ta Gaziantep'te düzenlenecek Türkiye Satranç Şampiyonası'nda yarışma hakkı kazanacak.

