Kayseri'de sayıları hızla artan Masaj Salonları endişe yaratıyor: 83 Salon denetlendi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 2025 yılı boyunca gerçekleştirilen denetimlerde toplam 83 masaj salonu kontrol edildi. Yapılan incelemelerde 41 salonun ruhsatlı, 42 salonun ise ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlendi.

Denetimlerde ayrıca 19 yabancı uyruklu kadının çalışma izni bulunmadığı tespit edildi. Bu kişiler hakkında gerekli işlemler yapılarak sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Halk arasında endişe

Kayseri gibi muhafazakâr yapısıyla bilinen bir şehirde, sayıları giderek artan masaj salonlarının ruhsatlı veya ruhsatsız faaliyetleri ahlaki bir tehlike olarak görülüyor. Bu durum, kentte yaşayan vatandaşlar arasında ciddi bir endişeye neden oluyor.

Bu işlemler esnasında HIV başta olmak üzere gerekli sağlık taramaları yapılmış ve muhatapları bilgilendirildi.