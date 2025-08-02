Kayseri'de sber suçlar operasyonu: 7 Gözaltı

Kayseri'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 kişinin dolandırılması üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde şüphelilerin tamamı yakalandı, 4 kişi tutuklandı.

Kayseri'de sber suçlar operasyonu: 7 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 kişinin dolandırılması üzerine harekete geçti. Ekipler olay ile ilgili tespit ettiği H.Ç. (22), Ç.Y. (22), S.K. (27), Y.İ. (24), A.O. (21), U.H. (20) ve A.E.'yi (38) yakaladı. H.Ç. (22), Ç.Y. (22), S.K. (27) ve Y.İ. (24) ise nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, A.O. (21) ve U.H. (20) isimli şahıslar da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi

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