Kayseri'de Seçim Rekoru: 1950'den bu yana en yüksek oy oranını hangi parti aldı?

Çok partili siyasi hayatın başladığı 1950 seçimleri, Kayseri’de tarihe geçen bir rekora sahne oldu. Demokrat Parti (DP), o seçimlerde %67 oy oranına ulaşarak şehrin siyasi tarihinde bugüne kadar hiçbir partinin aşamadığı bir başarıya imza attı.

Aradan geçen onlarca yıl ve farklı siyasi dönemlere rağmen, Kayseri’de hiçbir parti bu oranı geçemedi. 1980’lerde merkez sağ partiler (ANAP, DYP) güçlü sonuçlar alsa da, 2000’lerden itibaren AK Parti’nin uzun süreli birinciliğine rağmen oy oranı %55–60 bandında kaldı.

Bu tablo, Kayseri’nin siyasi hafızasında 1950 Demokrat Parti zaferini hâlâ özel bir yere koyuyor. Şehrin seçmen davranışında merkez sağın ağırlığı sürse de, DP’nin 1950’deki rekoru kırılmamış durumda.