Kayseri'de Seçiminin Kazananı

14 Mayıs'ta yapılan milletvekilliği seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, 10 kişilik kayseri milletvekillerinin 7 tanesi yeni isimlerden oluşuyor.

MHP ve İyi Parti milletvekilleri 2018 seçimlerinde kazanan aynı isimlerden oluşurken, Ak Parti'nin milletvekili sayısı bir eksilirken oran olarak %10'luk bir oy kaybına uğradı.

MHP 2018 seçimlerine göre oransal olarak % 2.38'lik bir oy kaybı yaşarken, İyi Parti de % 1,03'lük bir oy kaybına uğradı. Kayseri'de oy kaybına uğrayan bir diğer parti de 2018 seçimlerinde HDP ismiyle giren ve 2014 yılında Yeşil Sol Parti listesinde giren parti oyunda da %2,37'den %1'e düşerek oy kaybına uğradı.

Kayseri açısından seçimin tek kazananı olan CHP, 2018'deki %12,37 olan oyunu, %17,20'ye çıkararak 4,83 oranında oyunu artırdı.

2023 seçimine girip %3,52 oy alan Yeniden Refah Partisi'de ilk girdiği seçimde ne yazık ki milletvekili çıkaramadı.