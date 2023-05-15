Kayseri'de Seçiminin Kazananı
Kesin olmayan sonuçlara göre Kayseri'de milletvekilliği seçimlerinde 2018'e göre oyunu artıran ve düşüren partiler hangileri?
- 15.05.2023 09:38
- Güncelleme: 15.05.2023 09:38
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14 Mayıs'ta yapılan milletvekilliği seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, 10 kişilik kayseri milletvekillerinin 7 tanesi yeni isimlerden oluşuyor.
MHP ve İyi Parti milletvekilleri 2018 seçimlerinde kazanan aynı isimlerden oluşurken, Ak Parti'nin milletvekili sayısı bir eksilirken oran olarak %10'luk bir oy kaybına uğradı.
MHP 2018 seçimlerine göre oransal olarak % 2.38'lik bir oy kaybı yaşarken, İyi Parti de % 1,03'lük bir oy kaybına uğradı. Kayseri'de oy kaybına uğrayan bir diğer parti de 2018 seçimlerinde HDP ismiyle giren ve 2014 yılında Yeşil Sol Parti listesinde giren parti oyunda da %2,37'den %1'e düşerek oy kaybına uğradı.
Kayseri açısından seçimin tek kazananı olan CHP, 2018'deki %12,37 olan oyunu, %17,20'ye çıkararak 4,83 oranında oyunu artırdı.
2023 seçimine girip %3,52 oy alan Yeniden Refah Partisi'de ilk girdiği seçimde ne yazık ki milletvekili çıkaramadı.