  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Şehir Merkezi Tarımı ile Gelecek İnşa Ediliyor

Kayseri'de Şehir Merkezi Tarımı ile Gelecek İnşa Ediliyor

Kocasinan Belediyesi'nin şehir merkezinde hayata geçirdiği tarım projesi, kadın girişimcileri destekleyerek önemli bir başarıya imza attı. Yediveren Kadın Girişimci Kooperatifi, 180'den fazla çeşit fideden 12 tonu aşkın ürün elde ederek son hasadını gerçekleştirdi.

Kayseri'de Şehir Merkezi Tarımı ile Gelecek İnşa Ediliyor

Proje, kadınların organik ürünler yetiştirmesi ve satışını yapması açısından Kayseri'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Kocasinan'da 8 kadın üretici, toplam 25 bin metrekarelik bir alanda tarımsal üretime devam ediyor. Üretim alanında 55’ten fazla domates çeşidi, çilek, 20’den fazla biber çeşidi, 10’dan fazla patlıcan çeşidi, kabak, salatalık, fasulye, bamya, böğürtlen ve çeşitli yeşillikler yetiştiriliyor.

Bu proje, kadın kooperatiflerinin tarımsal üretimdeki rolünü artırmayı ve şehir merkezinde tarım yapmanın önemini vurgulamayı amaçlıyor. Ayrıca, ata tohumlarının yetiştirilmesi konusunda da büyük destek sağlanıyor. Projenin, Türkiye'nin tarımsal geleceğine ışık tutması bekleniyor.

Sonuç olarak, bu tür projelerle hem yerel ekonomiye katkı sağlanmakta hem de sürdürülebilir tarım uygulamaları teşvik edilmektedir. Vatandaşlar, organik ve sürdürülebilir ürünlerin tadını çıkarırken, bu tür girişimlerin artarak devam etmesini umuyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ta Geleneksel Üç Ayları Karşılama Programı
Talas’ta Geleneksel Üç Ayları Karşılama Programı
Kayseri Açık Hava Reklamcılar Derneği 3. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Kayseri Açık Hava Reklamcılar Derneği 3. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Develi'de narkotik operasyonu: 4 tutuklama
Develi’de narkotik operasyonu: 4 tutuklama
Ticaret Bakanlığı: Yasa dışı bahis ve kumar oynatan 15 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
Ticaret Bakanlığı: Yasa dışı bahis ve kumar oynatan 15 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Tarih Ve Sanat Tarem'de Hayat Buluyor
Tarih Ve Sanat Tarem’de Hayat Buluyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!