Kayseri'de Şehir Merkezi Tarımı ile Gelecek İnşa Ediliyor

Proje, kadınların organik ürünler yetiştirmesi ve satışını yapması açısından Kayseri'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Kocasinan'da 8 kadın üretici, toplam 25 bin metrekarelik bir alanda tarımsal üretime devam ediyor. Üretim alanında 55’ten fazla domates çeşidi, çilek, 20’den fazla biber çeşidi, 10’dan fazla patlıcan çeşidi, kabak, salatalık, fasulye, bamya, böğürtlen ve çeşitli yeşillikler yetiştiriliyor.

Bu proje, kadın kooperatiflerinin tarımsal üretimdeki rolünü artırmayı ve şehir merkezinde tarım yapmanın önemini vurgulamayı amaçlıyor. Ayrıca, ata tohumlarının yetiştirilmesi konusunda da büyük destek sağlanıyor. Projenin, Türkiye'nin tarımsal geleceğine ışık tutması bekleniyor.

Sonuç olarak, bu tür projelerle hem yerel ekonomiye katkı sağlanmakta hem de sürdürülebilir tarım uygulamaları teşvik edilmektedir. Vatandaşlar, organik ve sürdürülebilir ürünlerin tadını çıkarırken, bu tür girişimlerin artarak devam etmesini umuyor.