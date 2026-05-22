Kayseri'de Şehit Babası Ahmet Ergen Hayatını Kaybetti
1992 yılında Siirt’te vatani görevini yapan jandarma er Dursun Ergen, çığ düşmesi sonucu şehit oldu. Şehit Ergen’in Kayseri’nin Bünyan ilçesinde yaşayan babası Ahmet Ergen, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Ergen’in Bünyan ilçesinde kılınan cenaze namazına ilçe protokolü, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Ergen, ilçe mezarlığında toprağa verildi.