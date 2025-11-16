  • Haberler
  • Kayseri'de Şehit Cenazesinin Ardından Alkolü Eğlence Tepkisi

Kayseri, 14 Kasım'da Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in cenazesinde derin bir acıya tanıklık etti. Kalemkırdı Camii'nde cuma namazını müteakip düzenlenen törenin ardından, tekbirler ve dualar eşliğinde omuzlarda taşınan şehidin naaşı Kartal Hava Şehitliği'ne götürülerek dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve üç çocuk babası olan İlgen, Kayseri halkının gözyaşlarıyla uğurlandı.

Ancak aynı gün, şehitliğe yalnızca birkaç yüz metre mesafede bulunan Günay Restaurant’ta düzenlenen Mahsun Kırmızıgül konseri ve alkollü eğlence, kentte büyük tepki topladı. “Vur patlasın, çal oynasın” tarzındaki kutlamaların, şehit cenazesinden yalnızca birkaç saat sonra yapılması, halkın vicdanında derin bir yaraya sebep oldu.

Kayseri halkı, şehidin acısının taze olduğu bir günde böylesi bir eğlencenin düzenlenmesini saygısızlık olarak değerlendirerek tepkilerini dile getirdi. Şehit cenazesinin hüznü ile eğlencenin gürültüsü arasındaki bu çelişki, kentte uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

