Kayseri'de Şehit Komandolar Caddesi'ne 25 Milyon TL'lik Yol Yatırımı

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, yağmur suyu drenajı ve içme suyu hatlarının yenilenmesi gibi altyapı iyileştirmelerini de içeriyor. Bu kapsamlı yenileme çalışmaları, hem trafik güvenliğini artırmayı hem de sürüş konforunu üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Saha incelemesi sırasında teknik ekiplerden bilgi alındı ve çalışan personele kolaylıklar dilendi. Yapılan açıklamalarda, yıpranmış asfalt tabakasının yenilenmesi ve altyapı çalışmalarının önemine vurgu yapıldı. Özellikle yağmur suyu ile kanalizasyon sistemlerinin ayrılması, sel felaketlerini önlemek amacıyla dikkat çekti.

Projenin tamamlanmasının ardından vatandaşların memnun kalacağına dair umutlar dile getirildi. Çalışmaların kısa sürede bitirilmesi için ekiplerin gayret gösterdiği ifade edildi. Ayrıca, iyileşen yol şartlarıyla birlikte sürücülerin trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Toplamda 25 milyon TL'lik bir yatırımın gerçekleştirildiği bu projeyle, Kayseri'nin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.