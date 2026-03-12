Kayseri'de şehit mezarlıkları Ramazan Bayramı öncesinde çalışma

Bakanlık tarafından 81 ilde eş zamanlı yürütülen çalışma çerçevesinde şehitliklerde genel temizlik yapılırken, mezarların mevcut durumları da incelenerek kayıt altına alınıyor. Yapılan incelemeler sonucunda onarım gerektiren mezarlar tespit edilerek gerekli bakım ve düzenleme işlemleri için süreç başlatılıyor.

Çalışmalar kapsamında Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Ağırnas Mahallesi’nde bulunan Şehit Burhan Kaplan’ın mezarını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Arzu Çıngır, şehitlerin hatırasını yaşatmanın ve onların emanetlerine sahip çıkmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu belirtti.

Arzu Çıngır açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatları doğrultusunda Ramazan Bayramı öncesinde ilimizde bulunan şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını titizlikle yürütüyoruz. Şehitlerimiz bu vatanın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını feda etmiş kahramanlarımızdır. Onların hatıralarını yaşatmak ve kabirlerini en güzel şekilde korumak bizler için hem bir görev hem de büyük bir vefa borcudur. Bayram öncesinde vatandaşlarımızın ve şehit ailelerimizin ziyaretlerini daha düzenli ve uygun şartlarda gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz.”

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların Ramazan Bayramı öncesinde tamamlanarak şehitliklerin ziyarete hazır hale getirilmesi planlanıyor.