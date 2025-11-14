Kayseri'de Şehit Pilot İlgen için son görev

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen 'C130' tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in cenaze törenine katılarak, son görevini yerine getirdi.

Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'nda düzenlenen askeri törenin ardından şehitlerin naaşları defnedilmek üzere havayoluyla memleketlerine gönderildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen ve Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan’ın Türk Bayrağı’na sarılı naaşını, askeri havaalanında il protokolü ile birlikte karşıladı. 

Şehitler, Kayseri Havalimanı’nda Karşılandı

Başkan Büyükkılıç, “Gürcistan’da yaşanan elim kazada şehadete eren Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen ve Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan’ın naaşlarını havaalanında karşılayarak, şehidimiz Burak Özkan’ı memleketi Niğde’ye uğurladık. Kahramanlarımızdan Nihat İlgen’in cenaze namazını, Cuma namazını müteakip Kalemkırdı Camii’nde eda ettik ve şehidimizi dualarla ebediyete tevdi ettik” dedi.

Şehit Binbaşı İlgen, Son Yolculuğuna Kayseri’de Uğurlandı

Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen’in naaşı Başkan Büyükkılıç'ın da katıldığı karşılamanın ardından Kalemkırdı Camii’ne getirildi. Burada cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik istenen Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, tekbirlerle ve dualarla omuzlarda taşınarak top arabasına konuldu. Bir süre kortej eşliğinde taşınan şehidin naaşı, Kayseri Garnizon Komutanlığı Kartal Hava Şehitliği’ne getirildi. Evli ve 3 çocuk babası şehit İlgen’in naaşı burada dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazının ardından Başkan Büyükkılıç, şehidin ailesine baş sağlığı dileyerek, taziyelerini iletti. Başkan Büyükkılıç “Şehitlerimizin ruhları şâd, mekânları cennet, makamları âli olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun” dedi.

