Kayseri'de sel: Araçlar yolda kaldı, birçok evi ve işyerini su bastı

Kayseri’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Melikgazi ve Hacılar ilçelerinde araçlar yolda mahsur kaldı, birçok evi ve işyerini su bastı.

Kayseri’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış, bazı bölgelerde sele neden oldu. Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi’nde meydan gelen selde bazı araçlar yolda mahsur kalırken, bazı yollar da sel sularının getirdiği kaya ve ağaç parçaları nedeniyle kapandı. Kuvvetli yağış, Hacılar ilçesinde de sele neden oldu. AFAD, itfaiye, belediye ve ANDA Arama Kurtarma Derneği ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarırken polis ekipleri de su biriken yolları trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.