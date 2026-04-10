Kayseri'de 'Sensiz Olmaz' Projesi tanıtıldı

Valilik Toplantı Salonu’nda, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Çiçek, “Biz Kayseri’de suç oranlarının azaltılması, evlatlarımızın tehlikelere karşı terk edilmemesi için mücadele ettiğimizi defalarca haykırdık. Hepinizin bildiği gibi Kayseri’de çocuklarımızla ilgili bir proje ortaya koyduk. İlk proje ERVA projesiydi. Çocuklarımızı sporla ve milli takım forması ile buluşturmak istedik. Bugün 66 ERVA Spor Okulu’na ulaştık. 16 bin öğrenciye ulaştık. Bu 16 bin öğrenci aktif lisanslıdır. Bu Türkiye’nin en büyük sportif projelerinden biridir. Bunun dışında ne yapabiliriz diye düşündük. GÖKTİM Akademiyi kurduk ve 13 atölyeye ulaştık. GÖKTİM Akademi ile mühendislik alanına meraklı çocuklarımızı teknolojiyle buluşturmak için imkanlar oluşturuyoruz. Bu projelerin yanında hiçbir evladımızı ayırmadan, suça karışmış olan çocuklarımızı; bir şekilde dezavantajlı ortamlarda büyümüş çocuklarımızı ne yapacağız? Bununla ilgili Kocasinan Kaymakamlığımızla bir proje gerçekleştirdik. İl Aile ve Sosyal Hizmetler bu konuda çok büyük bir gayret gösteriyor. Aile Müdürlüğümüzün tecrübesinden faydalanarak Kocasinan Kaymakamlığımızla ‘Sensiz Olmaz’ Projesini ortaya koyduk” diye konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise, “Burada önemli bir şey var. O da vali beyin başarısı. Kayseri bugüne kadar vardı ama vali bey geldi ve bu projeleri hayata geçirdi. Bugün bir makam gelip de vali beye ‘Sen neden ERVA’yı kurmadın?’ diye bir soru sormaz. ERVA olunca birçok şey değişti. O bakımdan biz Kayseri olarak çok şanslıyız. Çeşitli illere gidiyoruz, konuşmalar yapıyoruz, insanları dinliyoruz. Burada Kayseri olarak ne kadar övünsek azdır. Bu durumda Valimiz, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız gerçekten bir uyum ve dayanışma içinde. Tüm konularda Kayseri için ne yapabiliriz diye gayret gösteriyoruz. Kimseyle yarış içerisinde değiliz; şehrimizi layık olduğu yere getirmek için elimizden gelen samimiyeti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Akar, şöyle konuştu: “Kayseri dışında dünyada yaşanan bazı gelişmeler var. Bunu özetlemek gerekirse, 2000 yılı ile bugün arasında ne fark var? İletişim ve ulaşım. İstanbul’dan Ankara’ya telefon edeceğiz diye 1 gün harcıyorduk. Postaneye gidip telefonu yazdırıyorduk. Bekliyoruz, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Akşam eve gittiğimizde ‘bugün ne yaptın?’ diyorduk. Ulaşımla ilgili Kayseri’den İstanbul’a gitmek en iyi şartlarda 12 saat sürüyordu. İletişim hızlandı, ulaşım hızlandı. Bunun en önemli bölümü sosyal medya. Sosyal medya öyle bir ortam ki iyisi de var, kötüsü de var. Sosyal medyayı kullanarak yabancı dil, matematik, tarih öğrenebilirsiniz. Fakat diğer taraftan kumar ve kaçakçılık dahil her işe girebilirsiniz. Bunların hepsinin yönetimi için çalışmamız lazım. Bizim sineklerle tek tek değil, bataklıkla uğraşmamız lazım. Bataklığı kurutmadan rahat yok.”

